ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Испытание холодом: стало известно, сколько запаса хода теряют электрокары в 20-градусный мороз

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 19:00
Испытание холодом: стало известно, сколько запаса хода теряют электрокары в 20-градусный мороз Снежный тест электромобиля Tesla (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

В Китае определили, сколько запаса хода теряет электромобиль на морозе. В тесте участвовали 40 машин.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на MyDrivers.

Далеко не секрет, что при минусовых температурах у аккумуляторов снижается отдача. Но на какую величину? В ходе масштабных испытаний было протестировано 40 электромобилей при температуре -20 градусов по Цельсию.

Условия проведения испытаний были следующими: все электромобили с вечера полностью зарядили, а утром они отправились по маршруту, который пролегал как по городским улицам, так и по автомагистралям. Температура обогрева салона была на уровне на 24 градусов, режим выбран "экономичный", а система рекуперации тормозной энергии выставлена на максимум.

Испытание холодом: стало известно, сколько запаса хода теряют электрокары в 20-градусный мороз

В тесте участвовало 40 машин, но большинство из них не известны в Европе, поэтому остановимся на знакомых моделях.

В среднем электрокары потеряли около 50 процентов запаса хода. Но здесь нужно учесть, что в Китае до сих пор принят устаревший цикл NEDC, который несколько завышает оценку.

Кроссовер Tesla Model Y на 20-градусном морозе сохранил более 47% процентов энергии: от 594 километров хода остались только 279,6 километра. Далее из известных нам моделей расположились следующие:

  • Geely Geometry C (50,2%, 276,2 километра из 550)
  • Audi e-tron (58,6%, 272,3 километра из 465)
  • Polestar 2 (48,2%, 246,6 километра из 512)
  • Porsche Taycan (54,6%, 226,2 километра из 414)
  • Tesla Model 3 (42,8%, 200,2 километра из 468)
  • Volkswagen ID.3 (38,91%, 167,3 километра из 430)

Победителем испытаний по протяженности пробега стал китайский электромобиль Weilai EC6, сохранивший 54,8 процента заряда – он смог проехать 336,9 км при паспортной величине в 615 километров. В процентном же соотношении, лучший результат показал бюджетник Wuling Hongguang Mini EV - 60,7% сохраненного запаса хода.

Напомним, что компания Tesla запустила в продажу электрокары со старыми батареями. Емкость у этих аккумуляторов на 12% ниже номинального значения.

Читайте РБК-Украина в Google News
электромобили
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения