Новий рекорд: продажі електрифікованих автомобілів в Китаї перевищили 400 тисяч одиниць

У Китаї частка "зеленого" транспорту в листопаді склала майже п'яту частину від загального обсягу продажів автомобілів. Вперше за місяць було продано понад 400 тисяч гібридів і електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CleanTechnica.

Всього за один місяць було зареєстровано 413 094 нових екологічно дружніх авто - на 106% більшу у порівнянні з листопадом минулого року. Частка ринку, займана електрифікованим транспортом, досягла 19%, з яких 15% припало на електромобілі, а 4% – на гібриди.

Бестселером став маленький і дешевий електрокар Wuling HongGuang Mini EV вартістю близько 4500 доларів - його випускає спільне підприємство SAIC-GM-Wuling. 27-сильний електромотор здатний розігнати машину до 100 км/ч. Залежно від обраного акумулятора запас ходу становить 120 або 170 км без підзарядки.

Wuling HongGuang Mini EV

Топ-10 найбільш продаваних електрифікованих авто в Китаї

Wuling Hong Guang MINI EV - 40 395 шт. Tesla Model Y – 23 117 BYD Qin Plus PHEV – 18 054 BYD Song Pro/Plus PHEV – 15 097 Li One – 13 485 BYD Qin Plus EV – 10 097 BYD Han – 10 021 BYD Dolphin – 8 800 Tesla Model 3 – 8 615 Ora Haomao – 8 429

Як бачимо, в першій десятці присутній лише один іноземний бренд – Tesla. Втім, її електрокари випускаються тут же-на Гігафабриці в Шанхаї.

Якщо ж подивитися динаміку продажів за 11 місяців з початку року, моделі Tesla займають 2 і 3 рядок рейтингу.

Найпопулярніші електромобілі в Китаї (січень–листопад 2021)

Wuling Hong Guang MINI EV - 368 396 шт. Tesla Model Y – 129 353 Tesla Model 3 – 120 912 BYD Qin Plus PHEV – 94 267 BYD Han – 76 559 Li One – 76 404 Changan Benni EV – 65 996 GAC Aion S – 64 775 BYD Song Pro/Plus PHEV – 63 819 Chery eQ – 59 821

Всього з початку року на китайському ринку продано понад 2,7 мільйона електрифікованих автомобілів. Це 11,5% від загального обсягу ринку.

Нагадаємо, що у Китаї визначили, скільки запасу ходу втрачають електромобілі на морозі. У тесті брали участь 40 машин.