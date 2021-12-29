Новий рекорд: продажі електрифікованих автомобілів в Китаї перевищили 400 тисяч одиниць

У Китаї частка "зеленого" транспорту в листопаді склала майже п'яту частину від загального обсягу продажів автомобілів. Вперше за місяць було продано понад 400 тисяч гібридів і електромобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CleanTechnica.
Всього за один місяць було зареєстровано 413 094 нових екологічно дружніх авто - на 106% більшу у порівнянні з листопадом минулого року. Частка ринку, займана електрифікованим транспортом, досягла 19%, з яких 15% припало на електромобілі, а 4% – на гібриди.
Бестселером став маленький і дешевий електрокар Wuling HongGuang Mini EV вартістю близько 4500 доларів - його випускає спільне підприємство SAIC-GM-Wuling. 27-сильний електромотор здатний розігнати машину до 100 км/ч. Залежно від обраного акумулятора запас ходу становить 120 або 170 км без підзарядки.
Wuling HongGuang Mini EV
Як бачимо, в першій десятці присутній лише один іноземний бренд – Tesla. Втім, її електрокари випускаються тут же-на Гігафабриці в Шанхаї.
Якщо ж подивитися динаміку продажів за 11 місяців з початку року, моделі Tesla займають 2 і 3 рядок рейтингу.
Всього з початку року на китайському ринку продано понад 2,7 мільйона електрифікованих автомобілів. Це 11,5% від загального обсягу ринку.
Нагадаємо, що у Китаї визначили, скільки запасу ходу втрачають електромобілі на морозі. У тесті брали участь 40 машин.