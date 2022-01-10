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Новый рекорд: электрокар Tesla Model S преодолел 1,5 миллиона километров в такси

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Понедельник 10 января 2022 10:18
Новый рекорд: электрокар Tesla Model S преодолел 1,5 миллиона километров в такси Электромобиль-рекордсмен Tesla Model S P85 (Фото: Twitter - Hansjörg von Gemmingen)
Автор: Александр Мороз

Немецкий таксист проехал полтора миллиона километров на Tesla Model S. Следующий рубеж – преодолеть на электрокаре миллион миль или 1,61 млн км.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

6 января 2022 года старая Tesla Model S P85 достигла впечатляющего пробега в 1,5 млн км по одометру. Автомобиль принадлежит немцу Хансйоргу фон Гемминген-Хорнбергу, известному в автомобильном мире своими рекордными пробегами на автомобилях Tesla.

Новый рекорд: электрокар Tesla Model S преодолел 1,5 миллиона километров в такси

И это не удивительно, ведь работает Хансйорг таксистом. Так, в конце ноября 2019-го он достиг на своей Тесле пробега в один миллион километров, а годом позже на одометре уже светилось число в 1,2 млн км. Ранее он ездил на родстере Tesla и проехал на нем более 620 тысяч км.

Новый рекорд: электрокар Tesla Model S преодолел 1,5 миллиона километров в такси

Что касается нынешней Tesla Model S P85, то преодолеть рекордное расстояние ей без потерь не удалось. Так заводская батарея вышла из строя спустя 290 тысяч километров и была заменена сначала на подержанную, а спустя некоторое время на новую.

Что касается силовой установки, то за годы активной эксплуатации этой Tesla поменяли как минимум три электромотора, причем еще до пробега в миллион километров.

Новый рекорд: электрокар Tesla Model S преодолел 1,5 миллиона километров в такси

Информации о заменах других комплектующих нет, но пробег этой Tesla Model S P85 является самым большим из известных в настоящее время. Следующая цель немецкого таксиста – достижение рубежа в 1 миллион миль (1,61 млн. км).

Напомним, что Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало официальное расследование в отношении компании Tesla. Причина – водители могут играть в видеоигры во время движения автомобиля.

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