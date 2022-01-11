Новый "лаптежник": КрАЗ готовит модернизацию своего популярного полноприводного грузовика

Главное предприятие холдинга "АвтоКрАЗ" возрождается. Вслед за уплатой всех долгов по заработной плате, появляются новости и о новых машинах. Так, полноприводное шасси КрАЗ-63221 в ближайшее время ждет серьезное обновление.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoconsulting.

Развернутый комментарий о готовящейся новинке дал начальник экспериментального цеха Валентин Овдеенко. По его словам, в стенах КрАЗа сейчас происходит сборка рестайлингового полноприводного шасси КрАЗ-63221.

Главным обновлением является установка на машину дизельного двигателя Cummins, которым ранее не оснащалась продукция Кременчугского автозавода. Тормозную систему на машину поставляет Полтавский автоагрегатный завод, систему охлаждения с учетом требований нового мотора разработал и произвел Сумской авторемонтный завод.

Также Валентин Овдиенко отметил: "Мосты, подвеска, рама – это все собственного производства, литейную продукцию для тяжелых узлов пока получаем из Харькова и Смелы". Благодаря всемирно известной марке двигателя обновленный полноприводный грузовик сможет конкурировать не только на внутренних украинских тендерах, но и на многих экспортных рынках.

Напомним, что в Украину прибыли восьмиколесные бронированные шасси Tatra. На машины установят новые реактивные системы залпового огня.

Ранее сообщалось, что Toyota отмечает выпуск 50 млн Corolla необычным комиксом. В серии комиксов манга автопроизводитель рассказал историю автомобиля, начиная с 60-х годов и нашего времени.