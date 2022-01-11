Новый "лаптежник": КрАЗ готовит модернизацию своего популярного полноприводного грузовика

Главное предприятие холдинга "АвтоКрАЗ" возрождается. Вслед за уплатой всех долгов по заработной плате, появляются новости и о новых машинах. Так, полноприводное шасси КрАЗ-63221 в ближайшее время ждет серьезное обновление.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoconsulting.
Развернутый комментарий о готовящейся новинке дал начальник экспериментального цеха Валентин Овдеенко. По его словам, в стенах КрАЗа сейчас происходит сборка рестайлингового полноприводного шасси КрАЗ-63221.
Напомним, что в Украину прибыли восьмиколесные бронированные шасси Tatra. На машины установят новые реактивные системы залпового огня.
Ранее сообщалось, что Toyota отмечает выпуск 50 млн Corolla необычным комиксом. В серии комиксов манга автопроизводитель рассказал историю автомобиля, начиная с 60-х годов и нашего времени.