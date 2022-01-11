З дизелем Cummins: КрАЗ готує модернізацію своєї популярної повнопривідної вантажівки

Головне підприємство холдингу "АвтоКрАЗ" відроджується. Слідом за сплатою всіх боргів із заробітної плати, з'являються новини й про нові машини. Так, повнопривідне шасі КрАЗ-63221 найближчим часом чекає серйозне оновлення.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoconsulting.
Розгорнутий коментар про підготовку новинки дав начальник експериментального цеху Валентин Овдєєнко. За його словами, в стінах КрАЗу зараз відбувається збірка рестайлінгового повнопривідного шасі КрАЗ-63221.
Нагадаємо, що в Україну прибули восьмиколісні броньовані шасі Tatra. На машини встановлять нові реактивні системи залпового вогню.
Раніше повідомлялося, що Toyota відзначає випуск 50 млн Corolla незвичайним коміксом. У серії коміксів манга автовиробник розповів історію автомобіля, починаючи з 60-х років і нашого часу.