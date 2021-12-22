ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новый Kia Sportage в Украине: объявлены цены и комплектации

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 13:51
Новый Kia Sportage в Украине: объявлены цены и комплектации Kia Sportage нового поколения (Фото: kia.com)
Автор: Вадим Добровольский

Новый Kia Sportage 2022 уже доступен в Украине. Цены на новинку стартуют с 644 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Kia в Украине.

На украинском рынке стартуют продажи кроссовера Kia Sportage нового поколения. Купить Kia Sportage в Украине можно уже сейчас, но на старте продаж будет предложена машина только с одним мотором - бензиновым двухлитровым мощностью 156 л.с. На выбор - механическая и автоматическая трансмиссия. Также для Sportage пока заявлен только передний привод - версии с полноприводной трансмиссией появятся позже.

Новый Kia Sportage в Украине: объявлены цены и комплектации

В базовой комплектации с "механикой" есть кондиционер, датчик света, камера заднего вида, подогрев руля и сидений, системы автоторможения и контроля полосы движения. Цена - 643,5 тыс. гривен. Такая же машина с "автоматом" обойдется в 686,6 тыс. гривен.

Новый Kia Sportage в Украине: объявлены цены и комплектации

Средняя комплектация Prestige предлагает только автоматическую трансмиссию, двухзонный климат-контроль, парктроники, зеркала с автоматическим складыванием и датчик дождя. Цена - от 726,6 тыс. гривен.

Новый Kia Sportage в Украине: объявлены цены и комплектации

Топ-версия GT-Line стартует с 1,05 млн гривен. В оснащении - кожаный салон, бесключевой доступ, сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией, система кругового обзора, мониторинг "слепых" зон зеркал. Также присутствует трехзонный климат-контроль.

Напомним, в России хотят использовать заключенных для работы на автозаводах. Такой вариант рассматривает, в частности, производитель грузовиков КамАЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения