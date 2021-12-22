Новий Kia Sportage в Україні: оголошено ціни і комплектації

Новий Kia Sportage 2022 вже доступний в Україні. Ціни на новинку стартують з 644 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Kia в Україні.

На українському ринку стартують продажі кросовера Kia Sportage нового покоління. Купити Kia Sportage в Україні можна вже зараз, але на старті продажів буде запропонована машина тільки з одним мотором - бензиновим дволітровим потужністю 156 к.с. На вибір - механічна або автоматична трансмісія. Також для Sportage поки заявлений тільки передній привід-версії з повнопривідною трансмісією з'являться пізніше.

У базовій комплектації з "механікою" є кондиціонер, датчик світла, камера заднього виду, підігрів керма і сидінь, системи автогальмування і контролю смуги руху. Ціна - 643,5 тис.гривень. Така ж машина з "автоматом"обійдеться в 686,6 тис. гривень.

Середня комплектація Prestige пропонує тільки автоматичну трансмісію, двозонний клімат-контроль, парктроніки, дзеркала з автоматичним складанням і датчик дощу. Ціна - від 726,6 тис.гривень.

Топ-версія GT-Line стартує з 1,05 млн гривень. В оснащенні - шкіряний салон, безключовий доступ, сидіння з електроприводом, підігрівом і вентиляцією, система кругового огляду, моніторинг "сліпих" зон дзеркал. Також присутній тризонний клімат-контроль.

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