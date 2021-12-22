ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Новий Kia Sportage в Україні: оголошено ціни і комплектації

Новость на русском →
Середа 22 грудня 2021 13:51
Новий Kia Sportage в Україні: оголошено ціни і комплектації Kia Sportage нового покоління (Фото: kia.com)
Автор: Вадим Добровольский

Новий Kia Sportage 2022 вже доступний в Україні. Ціни на новинку стартують з 644 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Kia в Україні.

На українському ринку стартують продажі кросовера Kia Sportage нового покоління. Купити Kia Sportage в Україні можна вже зараз, але на старті продажів буде запропонована машина тільки з одним мотором - бензиновим дволітровим потужністю 156 к.с. На вибір - механічна або автоматична трансмісія. Також для Sportage поки заявлений тільки передній привід-версії з повнопривідною трансмісією з'являться пізніше.

Новий Kia Sportage в Україні: оголошено ціни і комплектації

У базовій комплектації з "механікою" є кондиціонер, датчик світла, камера заднього виду, підігрів керма і сидінь, системи автогальмування і контролю смуги руху. Ціна - 643,5 тис.гривень. Така ж машина з "автоматом"обійдеться в 686,6 тис. гривень.

Новий Kia Sportage в Україні: оголошено ціни і комплектації

Середня комплектація Prestige пропонує тільки автоматичну трансмісію, двозонний клімат-контроль, парктроніки, дзеркала з автоматичним складанням і датчик дощу. Ціна - від 726,6 тис.гривень.

Новий Kia Sportage в Україні: оголошено ціни і комплектації

Топ-версія GT-Line стартує з 1,05 млн гривень. В оснащенні - шкіряний салон, безключовий доступ, сидіння з електроприводом, підігрівом і вентиляцією, система кругового огляду, моніторинг "сліпих" зон дзеркал. Також присутній тризонний клімат-контроль.

Нагадавши, у Росії хочуть використовувати ув'язнених для роботи на автозаводах. Такий варіант розглядає, зокрема, виробник вантажівок КамАЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору