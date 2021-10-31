Новые правила дорожного движения: что изменится с 1 ноября

Фото: в Украине вступают в силу масштабные изменения в Правила дорожного движения (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в Правилах дорожного движения. Новая редакция — одна из самых масштабных за последние годы, она затрагивает водителей, пешеходов и велосипедистов, а также коснется дорожных знаков и разметки.

Обо всех изменениях в ПДД читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Изменения в Правила дорожного движения подготовлены в Мининфраструктуры и, как заявляют авторы нововведений, обусловлены необходимостью приведения ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, разработаным с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах. Новшества призваны снизить аварийность на дорогах Украины.

Что изменится в ПДД с 1 ноября для участников дорожного движения

Добавлены уточнения/изменения для водителей;

Внесены уточнения/изменения для пешеходов;

Внесены уточнения/изменения для велосипедистов;

Появились новые дорожные знаки и разметка.

Ниже изменения и дополнения к ПДД приведены подробно по каждой категории.

К каким изменениям в ПДД готовиться водителям

Новые определения автомобильных дорог;

Совмещенное движение легковых автомобилей и велосипедистов;

Новые дорожные знаки и разметка.

Изменена классификация автомобильных дорог. К уже действующим трем типам дорог — международные, национальные, региональные — добавлен четвертый: территориальные дороги. На дорожных указателях они будут обозначаться буквой "Т" с номером дороги — белым цветом на синем фоне.

На улицах (кроме пешеходных) и дорогах местного значения появляются участки для совмещенного движения леговых автомобилей и велосипедистов. Начало и конец такого участка должен обозначаться соответсвующими дорожными знаками.

Также появляются новые дорожные знаки и разметка, о чем подробно изложено ниже в соответствующем разделе.

Что изменится в ПДД для пешеходов

Появляются обозначенные диагональные пешеходные переходы. Они будут применяться только на регулируемых перекрестках (на которых сигнал светофора не переводят в режим желтого мигания), где разрешен переход по диагоналии. Будут обозначаться соответствующим новым заком “Диагональный пешеходный переход”.

Для пешеходов с нарушениями зрения вводится соответствующее определение. Ранее в ПДД использовалась формулировка "слепые пешеходы". Нововведение коснется, в частности, обозначения соответствующих дорожных знаков и табличек к ним.

Какие изменения коснутся велосипедистов

Новое определение велосипедной дорожки;

Появилось определение велосипедной полосы и велосипедного переезда;

Уточнены правила пересечения проезжой части и движения на регулируемых участках дорог;

Совмещенное движение легковых автомобилей и велосипедистов

Уточнено определение велодорожки. Так, теперь это дорожка с покрытием вне проезжей части улицы и/или дороги, расположенная отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной дорожкой, предназначенная для движения на велосипедах, и обозначенная соответствующими дорожным знаком (4.14) и горизонтальной разметкой (1.36).

Также впервые вводится определение велосипедной полосы и велосипедного переезда. Велосипедная полоса — полоса, предназначенная для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы и/или дороги, обозначенная дорожным знаком 5.88 и соответствующей горизонтальной дорожной разметкой. Велосипедный переезд — место пересечения велосипедистами проезжей части в пределах перекрестка или вне них, обозначенное дорожной разметкой 1.15.

Соответственно, теперь велосипедисты должны пересекать проезжую часть по велосипедным переездам, а если такие отсутствуют — следовать действующим нормам ПДД (спешившись переводить велосипед по пешеходному переходу). Наконец появилось требование, что велосипедисты наравне с другими участниками дорожного движения должны следовать сигналам регулировщика и светофора на регулируемых участках дорог.

Какие новые дорожные знаки появились в ПДД

Ключевые новые дорожные знаки

Наиболее масштабные изменения Правил — в части дорожных знаков и разметки. Нововведения появятся во всех категорияй знаков — предупреждающие, запрещающие, указательные и информационно-указательные знаки, а также знаки приоритета.

Новые знаки для организации дорожного движения

Среди наиболее значимых изменений стоит отметить появление знаков для обозначения платных дорог, дорог для совмещенного движения автомобилей и велосипедов, велосипедной полосы и велосипедного переезда, участков дорог для движения с использованием цепей противоскольжения. Также появляется дорожный знак для обозначения зарядной станции для электромобилей.

Новые дорожные знаки для велосипедной инфраструктуры

Какая новая дорожная разметка появилась в ПДД

Вводится разметка для обозначеня различных участков организации дорожного движения.

Диагональные пешеходные переходы;

Велосипедные переезды;

Приближение к кольцевой развязке;

Место концентрации ДТП;

Выход с территории школы;

Выделенные места для парковки вдоль дорог.

Некоторые виды новой дорожной разметки

Помимо существующей вертикальной черно-белой разметки будет использоваться новые виды вертикальной разметки — желто-красная и красно-белая. Так, разметка желто-красного цвета будет используется на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участках. А разметкой красно-белого цвета будет обозначаться "зебра" на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах на проезжей части дороги или на велосипедных дорожках.