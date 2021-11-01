Нові правила дорожнього руху набули чинності: що важливо знати водіям та пішоходам

В Україні запроваджено нові Правила дорожнього руху. Зміни почали діяти з 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на відповідну постанову уряду.

Раніше ми докладно розповідали про всі внесені до ПДР зміни, які набирають чинності з 1 листопада 2021 року. Нововведення стосуються всіх учасників дорожнього руху, включаючи водіїв, велосипедистів та пішоходів. Також вводять нові дорожні знаки та розмітка. Нижче коротко наведені основні зміни.

Зміни у правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям

Змінилася класифікація автомобільних доріг. Раніше в Правилах було прописано три типи доріг — міжнародні, національні та регіональні. Тепер додається новий тип — територіальні дороги.

На окремих дорогах та вулицях з'являться ділянки суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів.

Вводяться нові дорожні знаки та розмітка.

Які зміни в ПДР стосуються велосипедистів і пішоходів

Уточнено визначення велосипедної доріжки, також вперше в Правилах дорожнього руху вводяться визначення велосипедної смуги та велосипедного переїзду;

Уточнено вимоги, як мають пересуватися велосипедисти. Зокрема. зазначено, що вони повинні слідувати сигналам регулювальника і світлофора на регульованих ділянках доріг;

З'являються діагональні пішохідні переходи, але тільки на регульованих перехрестях, де дозволено перехід по діагоналії;

Запроваджується поняття "пішоходи з порушеннями зору" замість "сльові пішоходи" раніше.

Нові дорожні знаки та розмітка

З'являються нові дорожні знаки у всіх категоріях — попереджувальних, заборонних, наказових, інформаційно-вказівних знаках та знаках пріоритету. Зокрема вводяться знаки для позначення платних ділянок доріг, суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедів, місць для заряджання електромобілів та електрозарядних станцій, діагональних пішохідних переходів та інші.

Запроваджується нова дорожня розмітка. Вона використовуватиметься для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг та наближення до кільцевої розв'язки, місць концентрації ДТП та інше.

Також нововведення торкнулися вертикальної розмітки. Якщо раніше така розмітка була лише чорно-білою, то тепер додається жовто-червона розмітка (для позначення ділянок концентрації ДТП) та червоно-біла (для позначення пішохідних переходів на проїзній частині доріг або велосипедних доріжках).

Нагадаємо, також з 1 листопада у Києві вводиться єдиний швидкісний режим. До 1 квітня максимальна дозволена швидкість у столиці буде обмежена на рівні 50 км/год (крім ділянок, де діють більш суворі обмеження).