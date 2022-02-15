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Корейские марки впервые возглавили рейтинг надежности автомобилей

Автор: Александр Мороз

Впервые в истории рейтинга JD Power самыми надежными автомобилями стали модели Kia. А самыми проблемными оказались британские внедорожники Land Rover.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на аналитическое агентство JD Power.

В ежегодном американском рейтинг надежности сменился лидер – впервые на вершине списка оказалась марка Kia. Более того – три места в первой четверки заняли бренды из Южной Кореи.

Рейтинг составлен на основе опроса владельцев автомобилей 2019 года выпуска. При этом учитывались как мелкие дефекты, так и серьезные проблемы, возникшие за три года эксплуатации.

Рейтинг возглавили марка Kia (145 жалоб на сотню автомобилей), Buick (147) и Hyundai (148). Наименее надежными оказались бренды Volvo (256 жалоб), Ram (266) и Land Rover (284).

Кроме того, эксперты J.D. Power проанализировали истории обращений владельцев машин в сервис и также составили рейтинг надежности моделей в зависимости от сегмента:

  • Компактный автомобиль: Toyota Corolla
  • Компактный автомобиль премиум-класса: BMW 4-й серии
  • Компактный спортивный автомобиль: Mazda Miata
  • Большой автомобиль: Chevrolet Impala
  • Автомобиль среднего размера: Hyundai Sonata
  • Автомобиль среднего размера премиум-класса: Lincoln MKZ
  • Спортивный автомобиль среднего размера: Ford Mustang
  • Субкомпактный кроссовер: Buick Encore
  • Субкомпактный кроссовер премиум-класса: Lexus UX
  • Компактный кроссовер: Buick Envision
  • Компактный кроссовер премиум-класса: Lexus NX
  • Среднеразмерный кроссовер: Hyundai Santa Fe и Kia Sorento
  • Среднеразмерный кроссовер премиум-класса: Lexus RX и Porsche Cayenne
  • Полноразмерный кроссовер: Chevrolet Suburban
  • Среднеразмерный пикап: Nissan Frontier
  • Полноразмерный пикап: Toyota Tundra
  • Большой сверхмощный пикап: Chevrolet Silverado HD
  • Минивэн: Dodge Grand Caravan

Напомним, что среди жителей Соединенных Штатов Америки провели забавный опрос с просьбой описать идеальный с их точки зрения автомобиль. Результаты немало удивили исследователей.

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Автомобильный рынок