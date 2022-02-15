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Корейські марки вперше очолили рейтинг надійності автомобілів

Автор: Олександр Мороз

Вперше в історії рейтингу JD Power найнадійнішими автомобілями стали моделі Kia. А найпроблемнішими виявилися Британські позашляховики Land Rover.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на аналітичне агентство JD Power.

У щорічному американському рейтингові надійності змінився лідер - вперше на вершині списку опинилася марка Kia. Щобільше – три місця в першій четвірці зайняли бренди з Південної Кореї.

Рейтинг складено на основі опитування власників автомобілів 2019 року випуску. При цьому враховувалися як дрібні дефекти, так і серйозні проблеми, що виникли за три роки експлуатації.

Рейтинг очолили марка Kia (145 скарг на сотню автомобілів), Buick (147) і Hyundai (148). Найменш надійними виявилися бренди Volvo (256), Ram (266) і Land Rover (284).

Крім того, експерти J. D. Power проаналізували історії звернень власників машин в сервіс і також склали рейтинг надійності моделей в залежності від сегмента:

  • Компактний автомобіль: Toyota Corolla
  • Компактний автомобіль преміум-класу: BMW 4-ї серії
  • Компактний спортивний автомобіль: Mazda Miata
  • Великий автомобіль: Chevrolet Impala
  • Автомобіль середнього розміру: Hyundai Sonata
  • Автомобіль середнього розміру преміум-класу: Lincoln MKZ
  • Спортивний автомобіль середнього розміру: Ford Mustang
  • Субкомпактний кросовер: Buick Encore
  • Субкомпактний кросовер преміум-класу: Lexus UX
  • Компактний кросовер: Buick Envision
  • Компактний кросовер преміум-класу: Lexus NX
  • Середньорозмірний кросовер: Hyundai Santa Fe і Kia Sorento
  • Середньорозмірний кросовер преміум-класу: Lexus RX і Porsche Cayenne
  • Повнорозмірний кросовер: Chevrolet Suburban
  • Середньорозмірний пікап: Nissan Frontier
  • Повнорозмірний пікап: Toyota Tundra
  • Великий важкий пікап: Chevrolet Silverado HD
  • Мінівен: Dodge Grand Caravan

Нагадаємо, що серед жителів Сполучених Штатів Америки провели кумедне опитування з проханням описати ідеальний з їхньої точки зору автомобіль. Результати чимало здивували дослідників.

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Автомобільний ринок