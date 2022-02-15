Корейські марки вперше очолили рейтинг надійності автомобілів

Вперше в історії рейтингу JD Power найнадійнішими автомобілями стали моделі Kia. А найпроблемнішими виявилися Британські позашляховики Land Rover.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на аналітичне агентство JD Power.

У щорічному американському рейтингові надійності змінився лідер - вперше на вершині списку опинилася марка Kia. Щобільше – три місця в першій четвірці зайняли бренди з Південної Кореї.

Рейтинг складено на основі опитування власників автомобілів 2019 року випуску. При цьому враховувалися як дрібні дефекти, так і серйозні проблеми, що виникли за три роки експлуатації.

Рейтинг очолили марка Kia (145 скарг на сотню автомобілів), Buick (147) і Hyundai (148). Найменш надійними виявилися бренди Volvo (256), Ram (266) і Land Rover (284).

Крім того, експерти J. D. Power проаналізували історії звернень власників машин в сервіс і також склали рейтинг надійності моделей в залежності від сегмента:

Компактний автомобіль: Toyota Corolla

Компактний автомобіль преміум-класу: BMW 4-ї серії

Компактний спортивний автомобіль: Mazda Miata

Великий автомобіль: Chevrolet Impala

Автомобіль середнього розміру: Hyundai Sonata

Автомобіль середнього розміру преміум-класу: Lincoln MKZ

Спортивний автомобіль середнього розміру: Ford Mustang

Субкомпактний кросовер: Buick Encore

Субкомпактний кросовер преміум-класу: Lexus UX

Компактний кросовер: Buick Envision

Компактний кросовер преміум-класу: Lexus NX

Середньорозмірний кросовер: Hyundai Santa Fe і Kia Sorento

Середньорозмірний кросовер преміум-класу: Lexus RX і Porsche Cayenne

Повнорозмірний кросовер: Chevrolet Suburban

Середньорозмірний пікап: Nissan Frontier

Повнорозмірний пікап: Toyota Tundra

Великий важкий пікап: Chevrolet Silverado HD

Мінівен: Dodge Grand Caravan

Нагадаємо, що серед жителів Сполучених Штатів Америки провели кумедне опитування з проханням описати ідеальний з їхньої точки зору автомобіль. Результати чимало здивували дослідників.