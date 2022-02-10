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Прагматизм и комфорт: американцы выяснили, каким должен быть автомобиль мечты

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Четверг 10 февраля 2022 14:34
Прагматизм и комфорт: американцы выяснили, каким должен быть автомобиль мечты Какие машины делают автомобилистов счастливыми (фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Среди жителей Соединенных Штатов Америки провели забавный опрос с просьбой описать идеальный с их точки зрения автомобиль. Результаты немало удивили исследователей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Сompare.

В опросе приняли участие 1172 жителей США в возрасте от 18 до 80 лет – 56 процентов мужчин и 43 процента женщин. И оказалось, что главным для американских автомобилистов являются не мощь Lamborghini, красота Ferrari или роскошь Rolls-Royce.

Даже в своих мечтах заокеанские автомобилисты оказались прагматичными и приземленными. Так при выборе сегмента около трети всех голосов набрали кроссоверы или SUV, а наиболее предпочтительным цветом был выбран черный. Например, черным кроссовером BMW бредят семьи с детьми. И это вписывается в текущий тренд – по прогнозам, к 2025 году на внедорожники придется 78% всех продаж автомобилей.

Прагматизм и комфорт: американцы выяснили, каким должен быть автомобиль мечты

Любители дальних романтических путешествий предпочли бы купе Audi небесного цвета, а городские жители - белоснежный седан BMW. Патриотами оказались лишь сельские жители, мечтающие о красном пикапе Chevrolet.

Тремя главными чертами автомобиля мечты стали отличная управляемость, долговечность, а также высококачественный и удобный интерьер. И в абсолютном зачете победил все тот же баварский бренд BMW. На втором месте среди брендов расположился Ford, а третьим стал Audi.

Прагматизм и комфорт: американцы выяснили, каким должен быть автомобиль мечты

Интересно, что об электрокаре Tesla мечтает лишь один из каждых 10 опрошенных американцев. Отметим также, шестьдесят два процента участников опроса готовы платить дополнительно от 50 и более долларов в месяц за страховку автомобиля своей мечты. Прагматики…

Напомним, что в Японии стилизовали паркетник Toyota RAV4 под американские внедорожники 80-х годов прошлого века. Модель вызвала на рынке бешеный ажиотаж и была раскуплена на три года вперед.

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