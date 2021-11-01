До 500 км без подзарядки: названа точная дата премьеры первого электромобиля Subaru

Спустя несколько дней после презентации электрического кроссовера Toyota bZ4X, компания Subaru назвала дату дебюта его технического двойника под собственной маркой – внедорожника Solterra.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Subaru.

Напомним, что обе модели построены на одной платформе - Toyota e-TNGA. Но это не умаляет ведущей роли в разработке марки Subaru, которой доверили разработку и настройку системы полного привода, включая ездовые режимы.

Внешне Subaru Solterra отличается от Toyota bZ4X другими колесами, передней и задней оптикой, а также противотуманными фарами и декором.

Элетрокроссовер Subaru предложат с дополнительными солнечными батареями на крыше и в двух вариантах силовой установки: переднеприводном мощностью 201 л.с. и запасом хода 500 км, а также полноприводном с парой электромоторов суммарно развивающими 215 л.с. и запасом хода на одной зарядке в 460 километров.

В то же время Subaru Solterra будет предложена покупателям исключительно в полноприводной версии. При этом, судя по тизерам, интерьеры обеих новинок будут полностью идентичны.

Официальная премьера первого серийного электромобиля марки Subaru состоится 11 ноября 2021 года в США.

Напомним, что внедорожник Subaru Forester нового поколения должен дебютировать в 2023 году. Ожидается, что новинка получит фирменный гибридный привод от Toyota.