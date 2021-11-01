До 500 км без підзарядки: названо точну дату прем'єри першого електромобіля Subaru

Через кілька днів після презентації електричного кросовера Toyota bZ4X, компанія Subaru назвала дату дебюту його технічного двійника під власним брендом – позашляховика Solterra.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Subaru.

Нагадаємо, що обидві моделі побудовані на одній платформі - Toyota e-TNGA. Але це не применшує провідної ролі в розробці марки Subaru, якій довірили розробку і настройку системи повного приводу, включаючи їздові режими.

Зовні Subaru Solterra відрізняється від Toyota bZ4X іншими колесами, передньою і задньою оптикою, а також протитуманними фарами і декором.

Елетрокроссовер Subaru запропонують з додатковими сонячними батареями на даху і у двох варіантах силової установки: передньопривідному потужністю 201 к.с. і запасом ходу 500 км, а також повнопривідному з парою електромоторів сумарно розвиваючими 215 к. с. і запасом ходу на одній зарядці в 460 кілометрів.

У той же час Subaru Solterra буде запропонована покупцям виключно в повнопривідній версії. При цьому, судячи з тизерів, інтер'єри обох новинок будуть повністю ідентичні.

Офіційна прем'єра першого серійного електромобіля марки Subaru відбудеться 11 листопада 2021 року в США.

Нагадаємо, що позашляховик Subaru Forester нового покоління повинен дебютувати в 2023 році. Очікується, що новинка отримає фірмовий гібридний привід від Toyota.