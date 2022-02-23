Найти деньги на электромобили: Volkswagen намерен продать акции Porsche

Volkswagen Group ведет переговоры с Porsche Automobil Holding SE по поводу вывода на фондовую биржу акций легендарного производителя спортивных автомобилей. Вырученные средства планируется потратить на выпуск электрокаров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Холдинговая компания Porsche и Volkswagen Group согласовали рамочную структуру для следующих шагов потенциального листинга, которая теперь отправлена ​​на утверждение совету директоров компании. Пока нет полных гарантий, что компания проведет IPO для Porsche.

Porsche станет последним из ряда высокопроизводительных брендов, которые станут публичными. Polestar, принадлежащая Volvo, должна быть зарегистрирована на Nasdaq, в этом году Lotus также подтвердил, что намерен разместить акции своего китайского подразделения по производству электромобилей Lotus Technology.

В прошлом году появились сообщения о том, что Volkswagen Group может разместить Porsche в качестве средства финансирования своего перехода к тотальной электрификации в своем мультибрендовом портфеле.

По данным финансовых аналитиков, это может стать одним из крупнейших публичных размещений акций в Германии за последние годы. Porsche уже десять лет входит в состав Volkswagen Group и постоянно приносит значительную долю прибыли компании.

Рыночная стоимость компании оценивается в 200 миллиардов евро, что почти вдвое превышает стоимость ее материнской компании. Volkswagen Group недавно пообещала инвестировать почти 80 миллиардов евро в новые технологии в течение следующих четырех лет в рамках своих амбиций по электрификации.

Также сообщалось, что сгоревший корабль с 4000 машин может вызвать подорожание электрокаров. Одной из причин возгорания называют перегрев батареи электромобиля.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский объявил о снижении НДС на бензин и дизель. Эти меры введены в рамках программы "экономического патриотизма".