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Нацполиция получила более 50 новых автомобилей, в том числе от Консультативной миссии ЕС

Автор: Александр Мороз

Нацполиция Киева и регионов получила несколько десятков новых автомобилей. Техника закуплена на тендерах, а также получена от международных партнеров из ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу МВД.

Автопарк Национальной полиции Киева пополнил 21 новый служебный автомобиль. Среди них - Suzuki SX4.

Кроме того, подразделения криминальной полиции Мариуполя получили 20 внедорожников Nissan Patrol. Автомобили переданы представительством Консультативной миссии ЕС в Украине.

Эта же организация передала Украине 10 криминалистических лабораторий на базе Renault Trafic.

ищет преступников с помощью рождественского календаря.

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