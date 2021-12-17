Нацполіція отримала понад 50 нових автомобілів, у тому числі від Консультативної місії ЄС

Нацполіція Києва та регіонів отримала кілька десятків нових автомобілів. Техніка закуплена на тендерах, а також отримана від міжнародних партнерів з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу МВС.

Автопарк Національної поліції Києва поповнив 21 Новий службовий автомобіль. Серед них - Suzuki SX4.

Крім того, підрозділи кримінальної поліції Маріуполя отримали 20 позашляховиків Nissan Patrol. Автомобілі передані представництвом Консультативної місії ЄС в Україні.

Ця ж організація передала Україні 10 криміналістичних лабораторій на базі Renault Trafic.

Вручив автомобілі голова регіонального Мартін Кулішек, адже саме європейські партнери надали авто.

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