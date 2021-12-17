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Нацполиция получила более 50 новых автомобилей, в том числе от Консультативной миссии ЕС

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 15:13
Нацполиция получила более 50 новых автомобилей, в том числе от Консультативной миссии ЕС Новые автомобили Нацполиции Украины (Фото: mvs.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Нацполиция Киева и регионов получила несколько десятков новых автомобилей. Техника закуплена на тендерах, а также получена от международных партнеров из ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу МВД.

Автопарк Национальной полиции Киева пополнил 21 новый служебный автомобиль. Среди них - Citroen C-Elysee и Jumpy, Peugeot 301, Renault Duster и Suzuki SX4. В рамках системы "Безопасная столица" эти машины выйдут на службу - они предназначены для выездов следователей и оперативников.

Нацполиция получила более 50 новых автомобилей, в том числе от Консультативной миссии ЕС

Кроме того, подразделения криминальной полиции Мариуполя получили 20 внедорожников Nissan Patrol. Автомобили переданы представительством Консультативной миссии ЕС в Украине.

Эта же организация передала Украине 10 криминалистических лабораторий на базе Renault Trafic.

Нацполиция получила более 50 новых автомобилей, в том числе от Консультативной миссии ЕС

Специальные передвижные лаборатории для криминалистов были приобретены в рамках комплекса мер поддержки Украины со стороны Европейского Союза, в частности, программы «ПРАВО-Полиция» при поддержке Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и Консультативной миссии ЕС в Украине.

Нацполиция получила более 50 новых автомобилей, в том числе от Консультативной миссии ЕС

Мобильные лаборатории получили криминалисты девяти областей Украины - Киевской, Одесской, Львовской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Черновицкой. Одна из таких лабораторий будет передана в Главное следственное управление Национальной полиции.

Напомним, в Лондоне полиция ищет преступников с помощью рождественского календаря.

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