Нацполіція отримала понад 50 нових автомобілів, у тому числі від Консультативної місії ЄС

Нацполіція Києва та регіонів отримала кілька десятків нових автомобілів. Техніка закуплена на тендерах, а також отримана від міжнародних партнерів з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу МВС.

Автопарк Національної поліції Києва поповнив 21 Новий службовий автомобіль. Серед них - Citroen C-Elysee і Jumpy, Peugeot 301, Renault Duster і Suzuki SX4. В рамках системи" Безпечна столиця" ці машини вийдуть на службу - вони призначені для виїздів слідчих і оперативників.

Крім того, підрозділи кримінальної поліції Маріуполя отримали 20 позашляховиків Nissan Patrol. Автомобілі передані представництвом Консультативної місії ЄС в Україні.

Ця ж організація передала Україні 10 криміналістичних лабораторій на базі Renault Trafic.

Вручив автомобілі голова регіонального Мартін Кулішек, адже саме європейські партнери надали авто. Спеціальні пересувні лабораторії для криміналістів були придбані в рамках комплексу заходів підтримки України з боку Європейського Союзу, зокрема, програми «ПРАВО-поліція» за підтримки Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) та Консультативної місії ЄС в Україні.

Мобільні лабораторії отримали криміналісти дев'яти областей України - Київської, Одеської, Львівської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Полтавської та Чернівецької. Одна з таких лабораторій буде передана в Головне слідче управління Національної поліції.