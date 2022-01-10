Для будущих беспилотников: BMW анонсировала складной руль в форме штурвала

Компания BMW удивляет новым панентом неоубычного руля. Он выполнен в форме штурвала, который может складываться.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carbuzz.
Близкая перспектива автономного вождения побуждает инженеров заново изобретать те узлы, которые уже имеют совершенную и отточенную форму. Патентные рисунки нового рулевого колеса BMW демонстрируют компактность нового узла.
Напомним, что Mercedes-Benz начнет предлагать солнечные крыши для своих электромобилей. Автопроизводитель подтвердил, что выйдет на рынок с собственной технологией солнечных панелей.
Ранее мы сообщали, что Ford удвоит выпуск электрических пикапов F-150 Lightning. Причина - "стремительный рост потребительского спроса".