Для майбутніх безпілотників: BMW анонсувала складане кермо у формі штурвала

Компанія BMW дивує новим панентом незвичайного керма. Воно виконане у формі штурвала, який може складатися.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carbuzz.
Близька перспектива автономного водіння спонукає інженерів заново винаходити ті вузли, які вже мають досконалу і відточену форму. Патентні малюнки нового рульового колеса BMW демонструють компактність нового вузла.
Нагадаємо, що Mercedes-Benz почне пропонувати сонячні дахи для своїх електромобілів. Автовиробник підтвердив, що вийде на ринок з власною технологією сонячних панелей.
Раніше ми повідомляли, що Ford подвоїть випуск електричних пікапів F-150 Lightning. Причина - "стрімке зростання споживчого попиту".