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Для майбутніх безпілотників: BMW анонсувала складане кермо у формі штурвала

Автор: Константин Широкун

Компанія BMW дивує новим панентом незвичайного керма. Воно виконане у формі штурвала, який може складатися.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carbuzz.

Близька перспектива автономного водіння спонукає інженерів заново винаходити ті вузли, які вже мають досконалу і відточену форму. Патентні малюнки нового рульового колеса BMW демонструють компактність нового вузла.

У заявці, поданій в патентне бюро США, згадується, що кермо автомобіля можна складати, щоб отримати додатковий простір в салоні. Також повідомляється, що на перспективному кермі залишиться кілька кнопок і регуляторів для деяких основних функцій.

Цікаво, що раніше цей же патент був поданий в Китаї й Німеччині. Така завзятість баварської компанії свідчить про те, що інженери і дизайнери автовиробника на нову розробку мають великі плани. Як правило, незвичайні технічні рішення патентуються тільки на окремих ринках, де діють основні конкуренти компанії-заявника.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz почне пропонувати сонячні дахи для своїх електромобілів. Автовиробник підтвердив, що вийде на ринок з власною технологією сонячних панелей.

Раніше ми повідомляли, що Ford подвоїть випуск електричних пікапів F-150 Lightning. Причина - "стрімке зростання споживчого попиту".

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Автомобільний ринок