Нашли лазейку: китайцы будут выпускать автомобили в Южной Корее, чтобы беспошлинно продавать их в США

Подписанный прошлым летом компаниями Renault и Geely меморандум об "обмене технологиями и ресурсами", обрел реальные очертания. С 2024 года на предприятии Renault-Samsung Motors в Пусане начнется выпуск совершенно новой линейки автомобилей совместной разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Сегодня это предприятие, которое уже давно не имеет никакого отношения к Самсунгу, выпускает для местного рынка перелицованные кроссоверы Arkana и Koleos. Тем не менее объемы выпуска небольшие, и завод испытывает трудности с заказами.

В этих условиях стратегический альянс с Geely должен стать спасением для компании Renault-Samsung. Объявлено, что с 2024 года на конвейере предприятия пропишется совершенно новая линейка совместно разработанных моделей.

Какие именно, пока не сообщается. Предположительно, это могут быть модели под брендом Lynk & Co. Но уже известно, что это будут машины на платформе CMA (Compact Modular Architecture) – эта архитектура разработана Geely совместно с Volvo. В свою очередь Renault поделится своим опытом "в области дизайна", а также гибридными технологиями.

Завод в Пусане будет выпускать автомобили, как для местного рынка, так и на экспорт. И вот тут появляются интересные нюансы – дело в том, что между Южной Корей и Соединенными Штатами действует соглашение о беспошлинной торговле. Таким образом, благодаря альянсу с Renault-Samsung компания Geely получит беспрепятственный доступ на этот рынок. И произойдет это уже через пару лет.

Напомним, что новый электромобильный бренд Zeekr, принадлежащий Geely Holding Group, и Waymo, подразделение Google по созданию беспилотников, разработали автономное робо-такси для американского рынка.