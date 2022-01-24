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Знайшли лазівку: китайці будуть випускати автомобілі в Південній Кореї, щоб безмитно продавати їх в США

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Понеділок 24 січня 2022 09:01
Знайшли лазівку: китайці будуть випускати автомобілі в Південній Кореї, щоб безмитно продавати їх в США Купе-кросовер Lynk & Co 05 (Фото: Geely)
Автор: Олександр Мороз

Підписаний минулим літом компаніями Renault і Geely меморандум про "обмін технологіями та ресурсами", знайшов реальні обриси. З 2024 року на підприємстві Renault-Samsung Motors в Пусані почнеться випуск абсолютно нової лінійки автомобілів спільної розробки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

Знайшли лазівку: китайці будуть випускати автомобілі в Південній Кореї, щоб безмитно продавати їх в США

Сьогодні це підприємство, яке вже давно не має ніякого відношення до Самсунгу, випускає для місцевого ринку перелицьовані кросовери Arkana і Koleos. Проте, обсяги випуску невеликі, тому завод зазнає труднощів із замовленнями.

Знайшли лазівку: китайці будуть випускати автомобілі в Південній Кореї, щоб безмитно продавати їх в США

У цих умовах стратегічний альянс з Geely повинен стати порятунком для компанії Renault-Samsung. Оголошено, що з 2024 року на конвеєрі підприємства пропишеться абсолютно нова лінійка спільно розроблених моделей.

Які саме, поки не повідомляється. Припускається, що це можуть бути моделі під брендом Lynk & Co. Але вже відомо, що це будуть машини на платформі CMA (Compact Modular Architecture) – ця архітектура розроблена Geely спільно з Volvo. Своєю чергою Renault поділиться своїм досвідом "в галузі дизайну", а також гібридними технологіями.

Знайшли лазівку: китайці будуть випускати автомобілі в Південній Кореї, щоб безмитно продавати їх в США

Завод в Пусані буде випускати автомобілі, як для місцевого ринку, так і на експорт. І ось тут з'являються цікаві нюанси - річ у тому, що між Південною Кореєю і Сполученими Штатами діє угода про безмитну торгівлю. Таким чином, завдяки альянсу з Renault-Samsung компанія Geely отримає безперешкодний доступ на цей ринок. І станеться це вже через пару років.

Знайшли лазівку: китайці будуть випускати автомобілі в Південній Кореї, щоб безмитно продавати їх в США

Нагадаємо, що новий електромобільний бренд Zeekr, що належить Geely Holding Group, і Waymo, підрозділ Google зі створення безпілотників, розробили автономне робо-таксі для американського ринку.

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