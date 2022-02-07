В электромобилях Tesla обнаружили критическую неисправность ремней безопасности

Более 800 тысяч электрокаров Tesla попадают под отзывную кампанию из-за неисправности индикаторов незастегнутых ремней безопасности. Сообщается, что все машины с выявленным дефектом были проданы на американском рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на NHTSA.
Неисправность обнаружена на всех моделях компании: Model S и Model X 2021-2022 годов выпуска, Model 3 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов. Оказывается, при включенном зажигании и наличии в салоне непристегнутого водителя, машина не подает никаких звуковых сигналов. При этом световой индикатор на панели приборов работает корректно.
Напомним, что бюджетный кроссовер Duster празднует громкий юбилей. Модель разошлась по миру тиражом в 2 млн. экземпляров.
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