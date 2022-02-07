Порушники ПДР зрадіють: у Tesla виявили критичну несправність ременів безпеки

Понад 800 тисяч електрокарів Tesla потрапляють під відкликну кампанію через несправність індикаторів незастебнутих ременів безпеки. Повідомляється, що всі машини з виявленим дефектом були продані на американському ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на NHTSA.
Несправність виявлена на всіх моделях компанії: Model S і Model X 2021-2022 років випуску, Model 3 2017-2022 років і Model Y 2020-2022 років. Виявляється, при включеному запалюванні та наявності в салоні непристебнутого водія, машина не подає ніяких звукових сигналів. При цьому світловий індикатор на панелі приладів працює коректно.
Нагадаємо, що бюджетний кросовер Duster святкує гучний ювілей. Модель розійшлася по світу тиражем у 2 млн примірників.
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