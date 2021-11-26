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Эконормы не имеют значения: в Германии до сих пор трудятся украинские 30-летние КрАЗы

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 13:35
Эконормы не имеют значения: в Германии до сих пор трудятся украинские 30-летние КрАЗы Фото: КрАЗ-256Б1 (youtube.com)
Автор: Константин Широкун

В Германии на стройке были замечены украинские самосвалы КрАЗ. Примечателен этот факт тем, что речь идет о древних машинах возрастом свыше 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал SuperRanger119.

В Германии действует целый клуб поклонников и владельцев КрАЗов. Классические украинские грузовики регулярно участвуют в ретромероприятиях и демонстрационных заездах. Но тут же другая ситуация – как минимум четыре самосвала вполне рабочего вида выполняют отсыпку и перемещение грунта.

Один из поклонников грузовой техники из Германии запечатлел украинские КрАЗы вблизи Лейпцига в конце октября. По видео видно, что машины выпущены не позже 1989 года, то есть находятся в строю уже более 32 лет. Локацию и время съемки видеоролика подтверждают опубликованные фото нескольких немецких поклонников сельхозтехники. Видно, что массивные самосвалы с внешностью машин 70-летней давности многим кажутся фотогеничными.

Эконормы не имеют значения: в Германии до сих пор трудятся украинские 30-летние КрАЗыПо возрасту самосвалы смело можно записывать в олдтаймеры. Автомобили выполняют роль технологического транспорта, не имеют номерных знаков, потому им запрещен выезд на дороги общего пользования.

Немногие знают, что самосвалы КрАЗ-256 различных модификаций в 70-90-е годы массово отправлялись на экспорт даже в европейские страны и пользовались спросом благодаря выносливости, запасу прочности и относительно низкой рыночной стоимости.

Интересно, что на некоторых экспортных рынках модель продавалась под маркой БелАЗ. Дело в том, что белорусские карьерные самосвалы уже были знакомы за рубежом.

Напомним, что BMW по-особому отметит 50-летие своего спортивного подразделения. Компания представила новую эмблему и расширенную цветовую палитру с отсылками к прошлому.

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