250 тысяч долларов за электромобиль и палатку: Porsche Taycan превратили в кемпер

Производитель модных аксессуаров для путешественников Discoverberry Bundle представил набор оборудования, который превращает Porsche Taycan Cross Turismo кемпер. Доработанную машину оценили в 250 тыс. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Все туристическое оборудование является частью новой линейки продуктов Db Raspberry Edition. На крыше Taycan Cross Turismo прописалась палатка Strøm 2385L, в багажнике появилась дорожная сумка Strøm 60L, рюкзак Strøm 30L и комплект для приготовления еды на природе.

Porsche Taycan Cross Turismo дооснастили светодиодными противотуманными фарами. Также установлены всесезонные шины с внедорожным рисунком протектора.

Сообщается, что по отдельности сумка стоит 279 долларов, а рюкзак - 209 долларов. Производитель аксессуаров добавляет, что остальные туристические аксессуары доступны только в пакете с доработанным электромобилем.

Напомним, что новый Range Rover стартовал в Украине. Пятая генерация легендарной модели была представлена 24 ноября.

Ранее стало известно, что представлен Kia Niro нового поколения. Kia черпала вдохновение для нового Niro в концепт-каре HabaNiro 2019 года.