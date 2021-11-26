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250 тысяч долларов за электромобиль и палатку: Porsche Taycan превратили в кемпер

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Пятница 26 ноября 2021 09:10
250 тысяч долларов за электромобиль и палатку: Porsche Taycan превратили в кемпер Фото: кемпер Porsche Taycan Cross Turismo (motor1.com)
Автор: Константин Широкун

Производитель модных аксессуаров для путешественников Discoverberry Bundle представил набор оборудования, который превращает Porsche Taycan Cross Turismo кемпер. Доработанную машину оценили в 250 тыс. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Все туристическое оборудование является частью новой линейки продуктов Db Raspberry Edition. На крыше Taycan Cross Turismo прописалась палатка Strøm 2385L, в багажнике появилась дорожная сумка Strøm 60L, рюкзак Strøm 30L и комплект для приготовления еды на природе.

250 тысяч долларов за электромобиль и палатку: Porsche Taycan превратили в кемперPorsche Taycan Cross Turismo дооснастили светодиодными противотуманными фарами. Также установлены всесезонные шины с внедорожным рисунком протектора.

Сообщается, что по отдельности сумка стоит 279 долларов, а рюкзак - 209 долларов. Производитель аксессуаров добавляет, что остальные туристические аксессуары доступны только в пакете с доработанным электромобилем.

Напомним, что новый Range Rover стартовал в Украине. Пятая генерация легендарной модели была представлена 24 ноября.

Ранее стало известно, что представлен Kia Niro нового поколения. Kia черпала вдохновение для нового Niro в концепт-каре HabaNiro 2019 года.

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