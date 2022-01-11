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Моторы на экспорт: Porsche будет выпускать двигатели для своих классических моделей

Автор: Константин Широкун

Многие автомобилисты мечтают о Singer 911 – классическом немецком купе с современным тюнингом. К тому же, Porsche начнет выпуск моторов по заказу немецкой фирмы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carbuzz.

Американское подразделение Porsche Motorsport возьмется за сборку двигателей. В классическом автомобиле установлен мотор от купе 911 GT3 предыдущей генерации. Сам факт производства Porsche моторов для стороннего производителя — это историческое событие.

В Porsche так прокомментировали эту новость: "Наше новое сотрудничество сосредоточено исключительно на изготовлении новых деталей и сборке восстановленных двигателей".

Детали контракта между Singer и Porsche пока не опубликованы. Немецкий автопроизводитель по сути будет изготавливать новые комплектующие и производить капитальный ремонт моторов по заказу Singer. На сегодняшний день компания Singer устанавливает на свои машины только безнаддувные двигатели.

Двигатели будут собираться в американской штаб-квартире Porsche Motorsport в Лос-Анджелесе в рамках Porsche Experience Center. Характеристики собранных Porsche моторов пока держатся в секрете.

Напомним, что все минивэны Citroen, Peugeot и Opel перейдут в Европе на электротягу. С 2022 года Stellantis намерен увеличит продажи коммерческих электрокаров.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Passat уходит на пенсию. Немецкий автопроизводитель прекратил выпуск восьмого поколения седана в первых числах января.

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Автомобильный рынок