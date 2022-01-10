Жизнь без ДВС: в 2022 году все минивэны Citroen, Peugeot и Opel перейдут в Европе на электротягу

С этого года бренды Stellantis Peugeot, Citroen и Opel будут продавать в Европе исключительно батарейные версии своих компактных и среднеразмерных минивэнов, отказавшись от бензиновых и дизельных вариантов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

Решение концерна затронуло "каблучки" Citroen Berlingo, Opel Combo Life, Peugeot Rifter и микроавтобусы Citroen Jumpy/SpaceTourer, Opel Vivaro/Zafira Life, Peugeot Expert/Traveller.

Отныне все они продаются в Европе только в электрических версиях с приставкой "е" в названии. Так, например, пассажирский Citroen e-Berlingo будет предложен только со 136-сильным электромотором и батареей ёмкостью 50 кВт∙ч, полного заряда которой хватит на 280 км пробега по циклу WLTP.

Отказ на европейском рынке от версий с ДВС является очередным шагом к полной электрификации модельного ряда, но на данном этапе приведет к падению продаж из-за резкого увеличения цены. А ведь именно Stellantis в 2020 году стал лидером в европейском сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), а Citroen Berlingo оказался самым продаваемым в сегменте "каблучком".

Нашлись, впрочем, и лазейки. Корпоративные клиенты могут по-прежнему заказывать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Как и частные покупатели в большинстве стран за пределами ЕС и Великобритании, включая Швейцарию и Балканы.

Никто не может помешать французу сгонять в Грецию и приобрести там за свои кровные евро вожделенный Citroen Berlingo с полуторалитровым дизелем мощностью 102 лошадиные силы, либо Jumpy со 180-сильным мотором на тяжелом топливе объемом в два литра. И поехать на нем окуривать родные просторы.

Напомним, что входящая в концерн Stellantis французская марка Peugeot не будет продавать автомобили с ДВС в Европе после 2030 года. Правда, продолжит выпускать их для других рынков.