Мотори на експорт: Porsche буде випускати двигуни для своїх класичних моделей

Багато автомобілістів мріють про Singer 911 - класичне німецьке купе з сучасним тюнінгом. До того ж Porsche почне випуск моторів на замовлення німецької фірми.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carbuzz.
Американський підрозділ Porsche Motorsport візьметься за складання двигунів. У класичному автомобілі встановлений мотор від купе 911 GT3 попередньої генерації. Сам факт виробництва Porsche моторів для стороннього виробника - це історична подія.
В Porsche так прокоментували цю новину: "Наша нова співпраця зосереджена виключно на ремонті і збірці відновлених двигунів".
Нагадаємо, що всі мінівени Citroen, Peugeot і Opel перейдуть в Європі на електротягу. З 2022 року Stellantis має намір збільшить продажі комерційних електрокарів.
Раніше повідомлялося, що Volkswagen Passat йде на пенсію. Німецький автовиробник припинив випуск восьмого покоління седана в перших числах січня.