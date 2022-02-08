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Монструозный седан Mercedes заметили на испытаниях: что за новинку готовит компания

Автор: Константин Широкун

В одной из скандинавских стран фотошпионы запечатлели необычный Mercedes-Benz. Седан C-Class получил огромный клиренс, большие колеса и расширители колесных арок.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

С большой долей вероятности можем предположить, что перед нами мул для испытания нового внедорожника марки. Представленный на фото Mercedes может предвещать появление небольшого внедорожника, младшей версии G-Class. Если компактный "Гелик" и появится, то он точно сразу получит электрическую модификацию.

Но представленная на снимках имеет бензиновую силовую установку. Фотографы отчетливо слышали звук работающего двигателя внутреннего сгорания. Также косвенным маркером наличия в машине ДВС могут служить трубы выпускного тракта. Если в ближайшие годы младший брат Mercedes G-Class и появится, то ему будет суждено конкурировать с Ford Bronco, а также Land Rover Defender 90.

Напомним, что КрАЗ построил по заказу Минобороны первую партию тягачей для перевозки танков. Бескапотные машины имеют систему полного привода.

Ранее мы сообщали, что Lexus впервые показал новый 7-местный электрический кроссовер. Модель назвали условно – Lexus Electrified SUV.

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Автомобильный рынок