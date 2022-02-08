Монструозный седан Mercedes заметили на испытаниях: что за новинку готовит компания

В одной из скандинавских стран фотошпионы запечатлели необычный Mercedes-Benz. Седан C-Class получил огромный клиренс, большие колеса и расширители колесных арок.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.
С большой долей вероятности можем предположить, что перед нами мул для испытания нового внедорожника марки. Представленный на фото Mercedes может предвещать появление небольшого внедорожника, младшей версии G-Class. Если компактный "Гелик" и появится, то он точно сразу получит электрическую модификацию.
Ранее мы сообщали, что Lexus впервые показал новый 7-местный электрический кроссовер. Модель назвали условно – Lexus Electrified SUV.