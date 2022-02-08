Монструозний седан Mercedes помітили на випробуваннях: що за новинку готує компанія

В одній зі скандинавських країн фотошпіони помітили незвичайний Mercedes-Benz. Седан C-Class отримав величезний кліренс, великі колеса і розширювачі колісних арок.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.
З великою часткою ймовірності можемо припустити, що перед нами мул для випробування нового позашляховика марки. Представлений на фото Mercedes може передвіщати появу невеликого позашляховика, молодшої версії G-Class. Якщо компактний "Гелік" і з'явиться, то він точно відразу отримає електричну модифікацію.
Раніше ми повідомляли, що Lexus вперше показав новий 7-місний електричний кросовер. Модель назвали умовно - Lexus Electrified SUV.