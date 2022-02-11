Чтобы не увольнять: Bosch переобучит своих сотрудников из-за сокращения выпуска ДВС

Bosch инвестирует около 2 млрд. евро в переквалификацию своих сотрудников. Если этого не сделать, то в ближайшее десятилетие несколько десятков тысяч рабочих могут лишиться работы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Bosch, один из крупнейших работодателей в ЕС, намерен инвестировать 2 млрд. евро в свои европейские предприятия, стремясь переподготовить десятки тысяч своих сотрудников. Программа переквалификации будет внедряться по мере того, как будет нарастать выпуск электромобилей. Немецкая компания за последние пять лет уже потратила 1 миллиард евро на программы переподготовки своих сотрудников, и теперь закладывает в бюджеты вдвое большую сумму на следующие пять лет.

Европейская ассоциация поставщиков автомобильной техники выпустила в декабре отчет, в котором подробно описывалась возможность потери до полумиллиона рабочих мест в отрасли до конца десятилетия. Даже если в результате перехода на электромобили будет создано около 226 000 рабочих мест, CLEPA по-прежнему прогнозирует чистую потерю рабочих мест в размере 43%.

Несмотря на все опасения, Bosch научился получать выгоду от массового внедрения электромобилей. Оборот компании в 2021 году составил 78,8 млрд. евро, что превышает допандемический уровень.

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