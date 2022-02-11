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Щоб не звільняти: Bosch перенавчить своїх співробітників через скорочення випуску ДВЗ

Автор: Константин Широкун

Bosch інвестує близько 2 млрд євро в перекваліфікацію своїх співробітників. Якщо цього не зробити, то в найближче десятиліття кілька десятків тисяч робітників можуть втратити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Bosch, один з найбільших роботодавців в ЄС, має намір інвестувати 2 млрд євро у свої європейські підприємства, прагнучи перепідготовити десятки тисяч своїх співробітників. Програма перекваліфікації буде впроваджуватися в міру того, як буде наростати випуск електромобілів. Німецька компанія за останні п'ять років вже витратила 1 мільярд євро на програми перепідготовки своїх співробітників, і тепер закладає до бюджетів вдвічі більшу суму на наступні п'ять років.

Європейська асоціація постачальників автомобільної техніки випустила в грудні звіт, в якому детально описувалася можливість втрати до півмільйона робочих місць в галузі до кінця десятиліття. Навіть якщо в результаті переходу на електромобілі буде створено близько 226 000 робочих місць, CLEPA як і раніше прогнозує чисту втрату робочих місць у розмірі 43%.

Всупереч всім побоюванням, Bosch навчився отримувати вигоду від масового впровадження електромобілів. Оборот компанії у 2021 році склав 78,8 млрд євро, що перевищує допандемічний рівень.

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Автомобільний ринок