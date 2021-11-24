Минус один мотор: из-за дефицита микрочипов Volvo выпустила упрощенную версию электрического XC40

Volvo расширила модельную линейку электрического кроссовера XC40 Recharge. Новая версия оснащена одним мотором вместо двух, он приводит передние колеса.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Появление упрощенного Volvo XC40 Recharge - во многом вынужденная мера, вызванная дефицитом полупроводников и повышенным спросом на моедль в Европе. Также в связи с кризисом приостановлено производство всех моделей линейки Polestar Engineered и дизельных машин.

Переднеприводный XC40 с одним электромотором, который установлен на передней оси, развивает 228 л.с. Версия с одним мотором станет дешевле, к тому же она призвана разгрузить спрос на флагманскую 408-сильную модель. Двухмоторный кроссовер вновь появится в продаже не раньше 2022 года.

Время разгона с места до 100 км/ч составляет 7,4 секунды. Максимальная скорость традиционно для новых Volvo ограничена на отметке 180 км/ч. Энергию электрический кроссовер хранит в батарее емкостью 69 кВт·ч. Она обеспечивает запас хода на уровне 410 км.

Цены на моноприводный кроссовер в среднем на 6000 евро дешевле двухмоторной версии. Первые поставки потребителям запланированы в начале 2022 года.

Напомним, что все новые дома в Великобритании оборудуют зарядными станциями для электромобилей. Всего в стране появится свыше 145 000 зарядок.

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