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Mercedes відкликає 800 тисяч машин по всьому світу. Але відремонтувати їх не може

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Четвер 06 січня 2022 09:20
Mercedes відкликає 800 тисяч машин по всьому світу. Але відремонтувати їх не може Дизельний двигун Mercedes OM 654 (Фото: Mercedes)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Mercedes-Benz оголосила глобальну відкликну компанію через ризик загоряння дизельних двигунів. Вона торкнеться понад 800 тисяч автомобілів марки по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання Bild.

При цьому, німецька газета опублікувала лист, відправлений компанією зацікавленим клієнтам. Під відгук потрапляють моделі GLC, GLE, GLS, C -, E - і S-класу, CLS і позашляховик G-класу з дизельними двигунами OM 654 або OM 656, випущені в період з січня 2017 по жовтень 2021 року.

Mercedes відкликає 800 тисяч машин по всьому світу. Але відремонтувати їх не може

Причиною є дефект насоса охолоджуючої рідини, перегрів якого може привести до загоряння. Пікантність ситуації полягає в тому, що хоча Mercedes і оголосив відкликну компанію, відремонтувати автомобілі він не в змозі – через пандемію коронавірусу виробник відчуває гостру нестачу запчастин.

Тому, до зникнення дефіциту компанія рекомендує власникам дизельних машин... "експлуатувати їх з особливою обережністю і обмежити використання до необхідного мінімуму". Незрозуміло, що під цим мається на увазі, але в разі подачі судових позовів, штутгартська марка тут же переадресує їх постачальнику бракованих насосів.

Mercedes відкликає 800 тисяч машин по всьому світу. Але відремонтувати їх не може

Зі свого боку в Mercedes заявляють, що щосили працюють над вирішенням виниклої проблеми. Перша хвиля відкликальної кампанії почнеться вже в другій половині січня 2022 року.

Нагадаємо, що Європейська організація дорожньої безпеки Euro NCAP підвела підсумки 2021 року. І назвала моделі, які показали кращі результати за підсумками краш-тестів.

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