ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чтобы не ждать в очереди: показан тюнинг превращения Toyota Land Cruiser 300 в новую "трехсотку"

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 11:16
Чтобы не ждать в очереди: показан тюнинг превращения Toyota Land Cruiser 300 в новую "трехсотку" Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 (Фото: youtube.com/GBT)
Автор: Константин Широкун

Китайцы придумали, как модернизировать Land Cruiser 200 и сделать его максимально похожим на новый Land Cruiser 300. Небольшое тюнинг-ателье GBT разработало набор унифицированных с предшественников деталей экстерьера.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал GBT BodyKit.

Специалисты мастерской GBT Restyling Bodykit подготовили десяток деталей, которые призваны визуально приблизить Toyota Land Cruiser 200 к внедорожнику нового поколения. При превращении "двухостки" в "трехсотку" отделаться простой заменой бамперов не получилось.

На фоне того, что очередь на Toyota Land Cruiser 300 растянулась на четыре года, такой тюнинговый набор наверняка будет иметь высокий спрос. Не исключено, что что-то подобное может появиться и в Украине.

Чтобы не ждать в очереди: показан тюнинг превращения Toyota Land Cruiser 300 в новую &quot;трехсотку&quot;Чтобы максимально преобразить внешность "двухсотки", на нее нужно будет поставить новые передние фары, радиаторную решетку, бамперы, накладки на пороги, колесные диски и даже пятую дверь. Замена крышки багажника вызвана необходимостью смены крепления задних фонарей, а также видоизмененного заднего стекла.

Обвес GBT позволяет крепить все элементы на штатные места, нет необходимости изменять расположение закладных гаек, кронштейнов и пр. Благодаря возможности вернуть все модернизации к "заводским настройкам", китайское ателье обеспечено заказами на новый тюнинг-кит уже на несколько месяцев вперед. Хотя пока цена набора для модернизации Land Cruiser 200 в Land Cruiser 300 пока держится в секрете.

Напомним, что ВСУ показали, как испытывают новое шасси Tatra для ракетной установки "Нептун". Эксплуатация по заснеженному бездорожью армейских полигонов раскрыла внедорожные качества полноприводных шасси Tatra.

Ранее мы сообщали, сколько патрульных машин разбили в ДТП за 2021 год. Большинство из поврежденных авто уже починили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения