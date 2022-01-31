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Щоб не чекати в черзі: показаний тюнінг перетворення Toyota Land Cruiser 200 на нову "трисотку"

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Понеділок 31 січня 2022 11:16
Щоб не чекати в черзі: показаний тюнінг перетворення Toyota Land Cruiser 200 на нову "трисотку" Позашляховик Toyota Land Cruiser 200 (Фото: youtube.com/GBT)
Автор: Константин Широкун

Китайці придумали, як модернізувати Land Cruiser 200 і зробити його максимально схожим на новий Land Cruiser 300. Невелике тюнінг-ательє GBT розробило набір уніфікованих з попередників деталей екстер'єру.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал GBT BodyKit.

Фахівці майстерні GBT Restyling Bodykit підготували десяток деталей, які покликані візуально наблизити Toyota Land Cruiser 200 до позашляховика нового покоління. При перетворенні "двохсотки" на "трьохсотку" відбутися простою заміною бамперів не вдалося.

На тлі того, що черга на Toyota Land Cruiser 300 розтяглася на чотири роки, такий тюнінговий набір, напевно, матиме високий попит. Не виключено, що подібне може з'явитися і в Україні.

Щоб не чекати в черзі: показаний тюнінг перетворення Toyota Land Cruiser 200 на нову &quot;трисотку&quot;Намагаючись максимально перетворити зовнішність "двохсотки", на неї потрібно буде поставити нові передні фари, радіаторну решітку, бампери, накладки на пороги, колісні диски й навіть задні двері. Заміна кришки багажника викликана необхідністю зміни кріплення задніх ліхтарів, а також видозміненого заднього скла.

Обвіс GBT дозволяє кріпити всі елементи на штатні місця, нема потреби змінювати розташування закладних гайок, кронштейнів та ін. Завдяки можливості повернути все модернізації до "заводських", китайське ательє забезпечено замовленнями на новий тюнінг-кіт вже на кілька місяців вперед. Хоча поки ціна набору для модернізації Land Cruiser 200 в Land Cruiser 300 поки тримається в секреті.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як випробовують нове шасі Tatra для ракетної установки "Нептун". Експлуатація по засніженому бездоріжжю армійських полігонів розкрила позашляхові якості повнопривідних шасі Tatra.

Раніше ми повідомляли, скільки патрульних машин розбили в ДТП за 2021 рік. Більшість з пошкоджених авто вже полагодили.

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