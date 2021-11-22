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Лучшее - детям: начался выпуск детских автокресел со встроенной подушкой безопасности

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Понедельник 22 ноября 2021 13:05
Лучшее - детям: начался выпуск детских автокресел со встроенной подушкой безопасности Детское автокресло Anoris T i-Size (Фото: naturalbabyshower.co.uk)
Автор: Александр Мороз

Производитель детских автокресел и колясок компания Cybex выпуском модели Anoris T i-Size устанавливает новые стандарты безопасности. Кресло новой модели оборудовано встроенной подушкой безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на NaturalBabyShower

Разработчики утверждают, что благодаря встроенной подушке безопасности новое детское автокресло обеспечивает примерно на 50% большую защиту, чем существующие модели.

Лучшее - детям: начался выпуск детских автокресел со встроенной подушкой безопасности

Интеграция подушки безопасности в детское автокресло было целью компании с момента ее основания. "На протяжении десятилетий подушки были важным элементом безопасности транспортных средств, защищая взрослых от серьезных травм в случае аварии. С момента основания Cybex в 2005 году у нас было виденье автокресла, которое сделало бы эту технологию доступной", - отметил основатель Cybex Мартин Пос.

В обычном автокресле, обращенном вперед, ребенок крепится с помощью ремней безопасности - так что при лобовом столкновении голова выталкивается инерцией вперед. Для борьбы с этим, изогнутая подушка безопасности, встроенная в противоударный щиток Anoris T, защищает как хрупкую голову, так и шею.

Подушка безопасности срабатывает в течение миллисекунд после удара, увидеть это обычным взглядом практически нереально. К счастью, есть запись работы новинки с замедленной скоростью. На ролике заметно, что подушка безопасности срабатывает до того, как испытательный манекен начнет движение.

Автокресло Cybex Anoris T предназначено для использования детьми до шести лет - на два года старше, чем у обычных детских автокресел. Сиденье также можно отрегулировать в трех удобных положениях для большего комфорта ребенка.

Anoris T i-Size поступит в продажу в конце ноября 2021 года по цене 559,95 фунтов стерлингов (около 754 долларов). Примерно столько же стоит iPhone. Что выберешь: новый смартфон или безопасность своего ребенка?

Напомним, украинцам объяснили, что должны знать родители при выборе детского кресла в авто. Статистические данные указывают, что правильный выбор и фиксация ребенка в кресле может сохранить жизнь даже в очень сложных ДТП.

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