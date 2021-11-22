Найкраще - дітям: розпочато випуск дитячих автокрісел із вбудованою подушкою безпеки

Виробник дитячих автокрісел і колясок компанія Cybex випуском моделі Anoris T i-Size встановлює нові стандарти безпеки. Крісло нової моделі обладнане вбудованою подушкою безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на NaturalBabyShower

Розробники стверджують, що завдяки вбудованій подушці безпеки нове дитяче автокрісло забезпечує приблизно на 50% більший захист, ніж існуючі моделі.

Інтеграція подушки безпеки в дитяче автокрісло було метою компанії з моменту її заснування. "Протягом десятиліть подушки були важливим елементом безпеки транспортних засобів, захищаючи дорослих від серйозних травм у разі аварії. З моменту заснування Cybex у 2005 році у нас було бачення автокрісла, яке зробило б цю технологію доступною", - зазначив засновник Cybex Мартін Пос.

У звичайному автокріслі, зверненому вперед, дитина кріпиться за допомогою ременів безпеки - так що при лобовому зіткненні голова виштовхується інерцією вперед. Для боротьби з цим, вигнута подушка безпеки, вбудована в протиударний щиток Anoris T, захищає як тендітну голову, так і шию.

Подушка безпеки спрацьовує протягом мілісекунд після удару, побачити це звичайним поглядом практично нереально. На щастя, є запис роботи новинки з уповільненою швидкістю. На ролику помітно, що подушка безпеки спрацьовує до того, як випробувальний манекен почне рух.

Автокрісло Cybex Anoris T призначене для використання дітьми до шести років - на два роки старше, ніж у звичайних дитячих автокрісел. Сидіння також можна відрегулювати в трьох зручних положеннях для більшого комфорту дитини.

Anoris T i-Size надійде в продаж в кінці листопада 2021 року за ціною 559,95 фунтів стерлінгів (близько $754). Приблизно стільки ж коштує iPhone. Що вибереш: новий смартфон або безпеку своєї дитини?

Нагадаємо, українцям пояснили, що повинні знати батьки при виборі дитячого крісла в авто. Статистичні дані вказують, що правильний вибір і фіксація дитини в кріслі може зберегти життя навіть в дуже складних ДТП.