Представлен школьный электробус, который способен питать электричеством классы

Китайская компания BYD представила в Соединенных Штатах новый электрический школьный автобус с двунаправленной зарядкой.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу BYD.

Основной "фишкой" нового школьного электробуса является его способность не только накапливать энергию, но и отдавать ее по кабелю.

"Электрический школьный автобус предназначен для работы 24 часа в сутки - как в качестве транспортного средства, так и в качестве источника энергии", — отметила Стелла Ли, президент BYD North America.

Электробусы можно заряжать в ночное время, когда нагрузка на сети низкая, а чистую энергию без вредных выбросов подавать обратно в класс в школьные часы, когда автобус припаркован.

Благодаря высокоэффективной батарее LFP (литий-железо-фосфат), емкость которой не раскрывается, автобус способен преодолеть на одном заряде аккумуляторов до 225 километров.

Новый автобус значительно компактнее, представленного в прошлом году, электробуса BYD. Правда и вместимость у него стала меньше - 30 учеников против 84 школьников.

Школьный электробус BYD, представленный в прошлом году..

По расчетам компании, расходы на топливо у электробусов меньше на 60% по сравнению с дизельным автобусами. Примерно на такую же величину снизятся и затраты на техническое обслуживание.

Ожидается, что в течение ближайших 10 лет на рынок США выйдет около 27 тысяч школьных электробусов. Все лучшее – детям. Американским.

Напомним, что компания BYD объявила о поставке в Норвегию 1000-го электрического внедорожника Tang. Такого результата удалось достичь всего лишь за четыре месяца с момента начала экспорта в Скандинавию.