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Представлений шкільний електробус, який здатний живити електрикою.

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Вівторок 01 лютого 2022 15:44
Представлений шкільний електробус, який здатний живити електрикою. Новий шкільний автобус BYD (Фото: BYD)
Автор: Олександр Мороз

Китайська компанія BYD представила в Сполучених Штатах новий електричний шкільний автобус з двонапрямною зарядкою.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу BYD.

Основною "фішкою" нового шкільного електробуса є його здатність не тільки накопичувати енергію, але і віддавати її по кабелю.

"Електричний шкільний автобус призначений для роботи 24 години на добу - як у якості транспортного засобу, так і в якості джерела енергії", — зазначила Стелла Лі, президент BYD North America.

Електробуси можна заряджати в нічний час, коли навантаження на мережі низька, а чисту енергію без шкідливих викидів подавати назад в клас в шкільні години, коли автобус припаркований.

Завдяки високоефективній батареї LFP (літій-залізо-фосфат), місткість якої не розкривається, автобус здатний подолати на одному заряді акумуляторів до 225 кілометрів.

Новий автобус значно компактніше, представленого минулого року, електробуса BYD. Правда і місткість у нього стала менше - 30 учнів проти 84 школярів.

Представлений шкільний електробус, який здатний живити електрикою.

Шкільний електробус BYD, представлений минулого року..

За розрахунками компанії, витрати на паливо у електробусів менше на 60% в порівнянні з дизельним автобусами. Приблизно на таку ж величину знизяться і витрати на технічне обслуговування.

Представлений шкільний електробус, який здатний живити електрикою.

Очікується, що протягом найближчих 10 років на ринок США вийде близько 27 тисяч шкільних електробусів. Все найкраще - дітям. Американським.

Нагадаємо, що компанія BYD оголосила про постачання до Норвегії 1000-го електричного позашляховика Tang. Такого результату вдалося досягти всього лише за чотири місяці з моменту початку експорту в Скандинавію.

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