Чтобы лучше видеть: самый дорогой электромобиль Hyundai получит камеры в фарах

Hyundai Ioniq 5 получил встроенные в головную оптику видеокамеры. Патент на соответствующее изобретение подала компания Hyundai Mobis.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

В патентной заявке от Hyundai Mobis – технологического подразделения Hyundai – сообщается, что корейский автопроизводитель разработал комбинированную систему фар. При автономном или полуавтономном вождении камеры и лидары – это глаза и уши автомобиля, которые позволяют ему видеть движение, пешеходов и любые потенциальные угрозы.

Как правило, лидары устанавливаются на крыше, радары прячутся под решеткой радиатора, а видеокамеры располагаются в корпусах зеркал заднего вида и под лобовым стеклом.

Но при размещении этих камер на внешних краях транспортного средства возможность триангуляции и расчета расстояний с помощью тригонометрии по правилам стереоскопического зрения между автомобилем и любыми препятствиями значительно увеличивается. Потому Hyundai Mobis и экспериментирует с камерами в фарах. Насколько эта технология эффективна – покажет время.

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