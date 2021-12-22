Щоб краще бачити: найдорожчий електромобіль Hyundai отримає камери у фарах

Hyundai Ioniq 5 отримав вбудовані в головну оптику відеокамери. Патент на відповідний винахід подала компанія Hyundai Mobis.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.
У патентній заявці від Hyundai Mobis - технологічного підрозділу Hyundai - повідомляється, що корейський автовиробник розробив комбіновану систему фар. При автономному або напівавтономному водінні камери і лідари-це очі і вуха автомобіля, які дозволяють йому бачити рух, пішоходів і будь-які потенційні загрози.
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