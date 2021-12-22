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Чтобы лучше видеть: самый дорогой электромобиль Hyundai получит камеры в фарах

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Среда 22 декабря 2021 10:35
Чтобы лучше видеть: самый дорогой электромобиль Hyundai получит камеры в фарах Фото: фары Hyundai Ionic 5 (carbuzz.com)
Автор: Константин Широкун

Hyundai Ioniq 5 получил встроенные в головную оптику видеокамеры. Патент на соответствующее изобретение подала компания Hyundai Mobis.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

В патентной заявке от Hyundai Mobis – технологического подразделения Hyundai – сообщается, что корейский автопроизводитель разработал комбинированную систему фар. При автономном или полуавтономном вождении камеры и лидары – это глаза и уши автомобиля, которые позволяют ему видеть движение, пешеходов и любые потенциальные угрозы.

Чтобы лучше видеть: самый дорогой электромобиль Hyundai получит камеры в фарах Как правило, лидары устанавливаются на крыше, радары прячутся под решеткой радиатора, а видеокамеры располагаются в корпусах зеркал заднего вида и под лобовым стеклом.

Чтобы лучше видеть: самый дорогой электромобиль Hyundai получит камеры в фарах

Но при размещении этих камер на внешних краях транспортного средства возможность триангуляции и расчета расстояний с помощью тригонометрии по правилам стереоскопического зрения между автомобилем и любыми препятствиями значительно увеличивается. Потому Hyundai Mobis и экспериментирует с камерами в фарах. Насколько эта технология эффективна – покажет время.

Ранее мы сообщали, китайские электромобили захватывают Японию. Группа FAW в 2022 году начнет продажи своих электромобилей в Японии.

Напомним, что стало известно, сколько запаса хода теряют электрокары в 20-градусный мороз. В тесте участвовало около 40 электромобилей.

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