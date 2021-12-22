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Щоб краще бачити: найдорожчий електромобіль Hyundai отримає камери у фарах

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Середа 22 грудня 2021 10:35
Щоб краще бачити: найдорожчий електромобіль Hyundai отримає камери у фарах Фото: фари Hyundai Ionic 5 (carbuzz.com)
Автор: Константин Широкун

Hyundai Ioniq 5 отримав вбудовані в головну оптику відеокамери. Патент на відповідний винахід подала компанія Hyundai Mobis.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

У патентній заявці від Hyundai Mobis - технологічного підрозділу Hyundai - повідомляється, що корейський автовиробник розробив комбіновану систему фар. При автономному або напівавтономному водінні камери і лідари-це очі і вуха автомобіля, які дозволяють йому бачити рух, пішоходів і будь-які потенційні загрози.

Щоб краще бачити: найдорожчий електромобіль Hyundai отримає камери у фарах Як правило, лідари встановлюються на даху, радари ховаються під решіткою радіатора, а відеокамери розташовуються в корпусах дзеркал заднього виду і під лобовим склом.

Щоб краще бачити: найдорожчий електромобіль Hyundai отримає камери у фарах Але при розміщенні цих камер на зовнішніх краях транспортного засобу можливість тріангуляції і розрахунку відстаней за допомогою тригонометрії за правилами стереоскопічного зору між автомобілем і будь-якими перешкодами значно збільшується. Тому Hyundai Mobis і експериментує з камерами в фарах. Наскільки ця технологія ефективна - покаже час.

Раніше ми повідомляли, Китайські електромобілі захоплюють Японію. Група FAW в 2022 році почне продажі своїх електромобілів в Японії.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки запасу ходу втрачають електрокари в 20-градусний мороз. У тесті брало участь близько 40 електромобілів.

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