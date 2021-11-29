Дуже дорого: Lexus LX600 на базі Toyota Land Cruiser 300 вразив ціною

В Японії почалися продажі повнорозмірного позашляховика Lexus LX600. Новинка виявилася у 2,5 раза дорожчою за соплатформенну Toyota Land Cruiser 300.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на BestCarWeb.

Прем'єра Lexus LX600 відбулася півтора місяця тому, але досі не були відомі ні комплектації, ні ціни. І тільки тепер, коли в Японії стартували попередні замовлення на новинку, з'явилося розуміння, скільки коштуватиме преміальний позашляховик.

Якщо двома словами - дуже дорого. Так, за машину в базовому виконанні японські дилери просять 12,5 млн ієн або, у перерахунку, 110 тис. доларів. Топову комплектацію оцінили майже у 18 млн ієн (160 тис. доларів). При цьому на домашньому ринку ціни на Land Cruiser 300 починаються з позначки 45 тис. доларів. У порівнянні з попередником, ціни на новий LX600 у Японії зросли приблизно на 10 відсотків.

На японському ринку Lexus LX600 доступний з бензиновим 415-сильним турбомотором об'ємом 3,5 літра. У парі з ним працює 10-ступінчаста автоматична коробка передач. Система постійного повного приводу з блокуванням міжосьового диференціала входить в стандартне оснащення. Топове виконання Executive оснащено чотиримісним салоном. Але навіть в ньому присутнє опціональне обладнання, за яке доведеться доплачувати, Наприклад, за преміальну аудіосистему Mark Levinson.

Нагадаємо, що Tesla буде записувати дії водія з автопілотом. Заради цього Tesla оновила пакет програмного забезпечення для повного самостійного водіння.

Раніше стало відомо, що Porsche Taycan перетворили на кемпер. Доопрацьовану машину оцінили у 250 тис.доларів.