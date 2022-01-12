UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Легендарные мопеды на новый лад: в Украине хотят возродить знаменитый бренд "Карпаты"

Автор: Александр Мороз

В Украине хотят возродить знаменитый в прошлом бренд "Карпаты", под которым ранее выпускались популярные мопеды. При этом новые байки будут электрическими.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoConsulting.

Права на торговую марку "Карпаты" выкупила украинская фирма DelFast, которая знаменита своими электрическими велосипедами. Именно она планирует наладить выпуск электробайков под маркой "Карпаты".

Сейчас компания разрабатывает компактный электрический байк, в дизайне которого будут отсылки к легендарным "Карпатам". Судя по опубликованным рендерам, байк получит 19-дюймовые колеса, высокий руль и общую стилистику, как у знаменитых украинских мопедов прошлого.

При этом технически новинка будет унифицирована с текущей моделью Delfast Top 3.0. Такой электровелосипед оснащается мотор-колесом мощностью 3,5-4 кВт (4,8-5,5 л. с.) и может развивать максимальная скорость 55 км/ч. Запас хода DelFast 3.0 составляет 320-380 км.

Главным рынком сбыта для возрожденных "Карпат" в компании видят США.

Напомним, в Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок