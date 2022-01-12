Легендарні мопеди на новий лад: в Україні хочуть відродити знаменитий бренд "Карпати"

В Україні хочуть відродити знаменитий у минулому бренд" Карпати", під яким раніше випускалися популярні мопеди. При цьому нові байки будуть електричними.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на AutoConsulting.

Права на торгову марку" Карпати " викупила українська фірма DelFast, яка знаменита своїми електричними велосипедами. Саме вона планує налагодити випуск електробайків під маркою "Карпати".

Зараз компанія розробляє компактний електричний байк, в дизайні якого будуть відсилання до легендарних "Карпат". Судячи з опублікованих рендерів, байк отримає 19-дюймові колеса, високе кермо і загальну стилістику, як у знаменитих українських мопедів минулого.

При цьому технічно новинка буде уніфікована з поточною моделлю Delfast Top 3.0. Такий електровелосипед оснащується мотор-колесом потужністю 3,5-4 кВт (4,8-5,5 к.с.) і може розвивати максимальна швидкість 55 км/год. Запас ходу DelFast 3.0 становить 320-380 км.

Головним ринком збуту для відроджених "Карпат" в компанії бачать США.

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