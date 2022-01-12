Легендарные мопеды на новый лад: в Украине хотят возродить знаменитый бренд "Карпаты"

В Украине хотят возродить знаменитый в прошлом бренд "Карпаты", под которым ранее выпускались популярные мопеды. При этом новые байки будут электрическими.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoConsulting.

Права на торговую марку "Карпаты" выкупила украинская фирма DelFast, которая знаменита своими электрическими велосипедами. Именно она планирует наладить выпуск электробайков под маркой "Карпаты".

Сейчас компания разрабатывает компактный электрический байк, в дизайне которого будут отсылки к легендарным "Карпатам". Судя по опубликованным рендерам, байк получит 19-дюймовые колеса, высокий руль и общую стилистику, как у знаменитых украинских мопедов прошлого.

При этом технически новинка будет унифицирована с текущей моделью Delfast Top 3.0. Такой электровелосипед оснащается мотор-колесом мощностью 3,5-4 кВт (4,8-5,5 л. с.) и может развивать максимальная скорость 55 км/ч. Запас хода DelFast 3.0 составляет 320-380 км.

Главным рынком сбыта для возрожденных "Карпат" в компании видят США.

Напомним, в Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей.